Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 3.01.2026 15:36

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde geri sayım başladı. Ay-yıldızlı ekibin performansı kadar maçın tarihi ve oynanacağı stat da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli maç günü yaklaşırken karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar merakla araştırılıyor. Peki, Türkiye–Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
  • ABONE OL

Milli maç heyecanının arttığı günlerde A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor. Karşılaşmaya sayılı günler kala maçın tarihi, başlama saati ve stat bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye–Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

A MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatındaki bu etapta, Türkiye seri başı olduğu için yarı final karşılaşmasını evinde oynayacak.

Milliler finale yükselirse, Slovakya–Kosova eşleşmesinin kazananıyla bu kez deplasmanda mücadele edecek.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ülkemizin ev sahipliğinde oynanacak Türkiye - Romanya maçı tarihi 26 Mart 2025 olacak.

Milli maçın önceki maçlarda olduğu üzere TV8 ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

PLAY-OFF FİNALİ 31 MART 2026'DA

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz