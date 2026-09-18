MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026 | Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım’ın UEFA Ligi’ndeki yeni dönem heyecanı başlıyor. Milli maç programında ilk sırada yer alan Türkiye-Fransa karşılaşması öncesinde gözler maç saati ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına Fransa karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'de oynanacak mücadele öncesinde milli takımın maç programı, karşılaşmanın başlayacağı saat ve yayın bilgileri de netleşti.
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MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2026 | Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?