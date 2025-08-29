MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: A Milli Futbol takımı Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 16 ekip katılacak. Elemelerde gruplarında birinci sırayı alan 12 takım, doğrudan finallere gitmeye hak kazanacak.

Grup ikincileri ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi sıralamasında en iyi dereceye sahip ve grup birinciliğini finallere taşıyamayan 4 takım, toplamda 16 takımı oluşturacak şekilde dört farklı yol üzerinden mücadele edecek. Bu yollar tek maçlı yarı final ve final karşılaşmalarından oluşacak. Her yoldan bir kazanan çıkarak, toplam 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma şansı elde edecek.