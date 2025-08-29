MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: A Milli Futbol takımı Gürcistan-Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri serüvenine başlıyor. E Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, grup açılış maçında Gürcistan'a konuk olacak. Maç öncesi heyecan dorukta ve taraftarlar, karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte Türkiye-Gürcistan maçına dair detaylar…
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
4 Eylül 2025 Perşembe günü, Gürcistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye
FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 16 ekip katılacak. Elemelerde gruplarında birinci sırayı alan 12 takım, doğrudan finallere gitmeye hak kazanacak.
Grup ikincileri ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi sıralamasında en iyi dereceye sahip ve grup birinciliğini finallere taşıyamayan 4 takım, toplamda 16 takımı oluşturacak şekilde dört farklı yol üzerinden mücadele edecek. Bu yollar tek maçlı yarı final ve final karşılaşmalarından oluşacak. Her yoldan bir kazanan çıkarak, toplam 4 takım daha 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma şansı elde edecek.