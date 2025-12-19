Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede? Dünya Kupası elemeleri play-off maçı
Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:41

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı karşılaşma öncesi heyecan giderek artıyor. Futbolseverler, milli maç günü yaklaşırken mücadelenin ne zaman oynanacağını ve karşılaşmaya hangi stadın ev sahipliği yapacağını merak ediyor. Peki, Türkiye–Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Milli maç takvimi kapsamında Türkiye'nin Romanya ile karşı karşıya geleceği mücadele, spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Karşılaşmaya kısa süre kala maçın tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye–Romanya maçı hangi tarihte ve nerede oynanacak?

A MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatındaki bu etapta, Türkiye seri başı olduğu için yarı final karşılaşmasını evinde oynayacak.

Milliler finale yükselirse, Slovakya–Kosova eşleşmesinin kazananıyla bu kez deplasmanda mücadele edecek.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ülkemizin ev sahipliğinde oynanacak Türkiye - Romanya maçı tarihi 26 Mart 2025 olacak.

Milli maçın önceki maçlarda olduğu üzere TV8 ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

PLAY-OFF FİNALİ 31 MART 2026'DA

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı elemesi halinde finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart 2026'da deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

