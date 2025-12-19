MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede? Dünya Kupası elemeleri play-off maçı

Milli maç takvimi kapsamında Türkiye'nin Romanya ile karşı karşıya geleceği mücadele, spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Karşılaşmaya kısa süre kala maçın tarihi, saati ve oynanacağı stat futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye–Romanya maçı hangi tarihte ve nerede oynanacak?

A MİLLİ TAKIMIN PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLDU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatındaki bu etapta, Türkiye seri başı olduğu için yarı final karşılaşmasını evinde oynayacak.

Milliler finale yükselirse, Slovakya–Kosova eşleşmesinin kazananıyla bu kez deplasmanda mücadele edecek.