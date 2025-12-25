MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Dünya Kupası play-off takvimi

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Takımımızın kaderi play-off turunda belli oluyor. Elemelerde grubunu ikinci sırada tamamlayan millilerimiz, kura çekimi sonucunda "C Yolu" yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İstanbul'da oynanacak bu kritik mücadele, turnuvaya gidiş biletinin yarısı anlamını taşıyor. Milli heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için maçın yayın detayları ve olası dünya kupası rakiplerimiz de netleşti. İşte, milli maç tarihi:
UEFA tarafından yapılan planlamaya göre, A Milli Takımımızın play-off programı şu şekildedir:
|Detay
|Bilgi
|Maç
|Türkiye - Romanya (Play-Off Yarı Final)
|Tarih
|26 Mart 2026 Perşembe
|Saat
|20.00
|Stadyum
|Tüpraş Stadyumu
Millilerimiz Romanya engelini aşması durumunda, Dünya Kupası bileti için son bir maça daha çıkacak:
Final Rakibi: Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi.
Final Tarihi: 31 Mart 2026
Statü: Eğer finale yükselirsek, kurallar gereği bu maç deplasmanda oynanacak. Kazanan takım doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gidecek.
Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin (play-off'u geçmesi halinde) yer alacağı grup ve rakipleri şimdiden belli oldu:
D GRUBU:
ABD (Ev Sahibi)
Avustralya
Paraguay
UEFA C Yolu Galibi (TÜRKİYE / Romanya / Slovakya / Kosova)