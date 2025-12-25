MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Dünya Kupası play-off takvimi

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Takımımızın kaderi play-off turunda belli oluyor. Elemelerde grubunu ikinci sırada tamamlayan millilerimiz, kura çekimi sonucunda "C Yolu" yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İstanbul'da oynanacak bu kritik mücadele, turnuvaya gidiş biletinin yarısı anlamını taşıyor. Milli heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için maçın yayın detayları ve olası dünya kupası rakiplerimiz de netleşti. İşte, milli maç tarihi: