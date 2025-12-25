Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Dünya Kupası play-off takvimi
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için tarihi bir sınava çıkıyor! Ay-yıldızlıların play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak dev randevuda millilerimiz, taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılarak finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milliler turnuvaya katılırsa rakipleri kimler olacak? İşte 2026 Dünya Kupası yol haritası ve play-off milli maç takvimi.

2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, A Milli Takımımızın kaderi play-off turunda belli oluyor. Elemelerde grubunu ikinci sırada tamamlayan millilerimiz, kura çekimi sonucunda "C Yolu" yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İstanbul'da oynanacak bu kritik mücadele, turnuvaya gidiş biletinin yarısı anlamını taşıyor. Milli heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler için maçın yayın detayları ve olası dünya kupası rakiplerimiz de netleşti. İşte, milli maç tarihi:

TÜRKİYE - ROMANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından yapılan planlamaya göre, A Milli Takımımızın play-off programı şu şekildedir:

Detay Bilgi
Maç Türkiye - Romanya (Play-Off Yarı Final)
Tarih 26 Mart 2026 Perşembe
Saat 20.00
Stadyum Tüpraş Stadyumu

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki bu hayati mücadelesi tüm Türkiye'den takip edilecek. Yayıncı kanalının TV8 olması bekleniyor.

PLAY-OFF YOL HARİTASI: FİNALDE KİM VAR?

Millilerimiz Romanya engelini aşması durumunda, Dünya Kupası bileti için son bir maça daha çıkacak:

Final Rakibi: Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi.

Final Tarihi: 31 Mart 2026

Statü: Eğer finale yükselirsek, kurallar gereği bu maç deplasmanda oynanacak. Kazanan takım doğrudan 2026 Dünya Kupası'na gidecek.

DÜNYA KUPASI'NA GİDERSEK RAKİPLERİMİZ KİMLER?

Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin (play-off'u geçmesi halinde) yer alacağı grup ve rakipleri şimdiden belli oldu:

D GRUBU:

ABD (Ev Sahibi)

Avustralya

Paraguay

UEFA C Yolu Galibi (TÜRKİYE / Romanya / Slovakya / Kosova)

