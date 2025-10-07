Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde üçüncü maçına çıkıyor. E Grubu’nda yer alan Türkiye, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi maçın yayın saati, kanalı ve aday kadro detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç takvimi ve tüm detaylar...

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçına hazırlanıyor. Montella yönetimindeki Milliler, gruptaki ilk iki maçtan aldığı sonuçların ardından gözünü deplasmandaki Bulgaristan karşılaşmasına çevirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni açıklanan aday kadro da dikkat çekiyor. Tüm futbolseverler şimdi Bulgaristan - Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri fikstür ile milli maç programı:

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.
Karşılaşma, Sofya Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
Türkiye, gruptaki bu kritik deplasman maçında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İşte, Türkiye'nin E Grubu performansı ve puan durumu:

Montella yönetimindeki A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.
Grubun ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında evinde İspanya karşısında 6-0 mağlup oldu.
Bu sonuçlarla Milliler, 3 puanla grubun 3. sırasında yer alıyor.
Bulgaristan maçı, Türkiye'nin milli maç takviminde ve 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.

1.İSPANYA 6

2.GÜRCİSTAN 3

3.TÜRKİYE 3

4.BULGARİSTAN 0

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı öncesinde A Millî Takım'ın aday kadrosunu duyurdu. Kadroda form grafiğiyle dikkat çeken isimler yer aldı:

Oyuncu

Kulüp

Doğum Tarihi

A Millilik Sayısı / Gol

İlk A Milliliği

KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

Berke Özer

LOSC Lille

25.05.2000

2/0

07.06.2025

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

37/0

24.05.2012

Uğurcan Çakır

Galatasaray A.Ş.

05.04.1996

33/0

30.05.2019

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

21/2

16.06.2023

Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe A.Ş.

23.05.1996

58/2

24.03.2016

Eren Elmalı

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

19/0

07.06.2022

Ferdi Kadıoğlu

Brighton & Hove Albion FC

07.10.1999

24/1

04.06.2022

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

57/4

20.11.2018

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

38/3

11.10.2018

Samet Akaydin

Çaykur Rizespor A.Ş.

13.03.1994

14/1

19.11.2022

Yusuf Akçiçek

Al-Hilal Saudi FC

25.01.2006

2/0

23.03.2025

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

55/2

05.06.2018

ORTA SAHA

Atakan Karazor

VfB Stuttgart

13.10.1996

-

-

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

99/21

06.09.2013

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

28/1

22.09.2022

Orkun Kökçü

Beşiktaş A.Ş.

29.12.2000

43/3

06.09.2020

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

24/0

29.03.2022

FORVET

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

23/5

19.11.2022

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

29/2

13.11.2021

Can Uzun

Eintracht Frankfurt

11.11.2005

3/0

22.03.2024

Deniz Gül

FC Porto

02.07.2004

3/0

20.03.2025

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

42/5

23.03.2018

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

23/2

12.10.2023

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

21.10.1998

46/14

27.05.2021

Oğuz Aydın

Fenerbahçe A.Ş.

27.10.2000

6/0

04.06.2024

Yunus Akgün

Galatasaray A.Ş.

07.07.2000

16/2

04.06.2022

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:

04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye

07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya

11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

