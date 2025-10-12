MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA Dünya Kupası elemeleri fikstürü

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir sınavla karşı karşıya. 4. maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan Milliler, evinde sahne alacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman ve hangi kanalda? İşte, maçın yayın bilgileri ve maç saati:
A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti.
Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Viktor Popov (kendi kalesine), 51. ile 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci attı.
Milli maçlar TV8 ve Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor.
İSPANYA 9
TÜRKİYE 6
GÜRCİSTAN 3
BULGARİSTAN 0
İşte, kalan maçlar:
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu milli maç programı şöyle:
04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye
07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya
11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan 1-6 Türkiye
14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)
15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)