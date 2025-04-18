Milli metroyla seferler başlıyor

TÜRESAŞ Genel Müdürü Selim Koçbey, Milli Elektrikli Tren Seti'ni bu yıl raylarla buluşturacaklarını söyledi. Koçbey, "Ülkenin ilk yerli ve milli hızlı treni niteliğindeki saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren Seti yüksek konfor ve inovasyonla tasarlanmıştır. Projede her bir sette 8 araç bulunmaktadır. Hızlı tren setimiz, ikisi engelli olmak üzere 584 kişilik yolcu kapasitesine sahiptir" dedi. Koçbey, Türkiye'nin şehir içi raylı sistem aracına olan ihtiyacı ve bu ihtiyacın yurtiçinde milli imkânlarla karşılanmasının büyük önem arz ettiğini belirterek milli metro üretimi için tasarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.