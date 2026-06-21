Milli Mücadele’nin şehri Samsun: Türkiye kültür yolu festivaline üçüncü kez ev sahipliği yapıyor!

SAMSUN'DA KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİ YOLCULUĞU BAŞLADI

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin yalnızca bir etkinlikler dizisi olmadığını belirterek, "Kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek şehirlerimize değer kattığı büyük bir kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerimizin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz." dedi.

Samsun'un tarihi derinliği, kültürel birikimi ve sanatsal potansiyeliyle bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Alpaslan, Bakanlığın son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla şehrin kültür ve turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.