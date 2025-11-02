Milli mucitlerin mezuniyet sevinci

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezunlarını vermeyi sürdürüyor. 11 farklı teknoloji alanında üç yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için Türkiye genelinde 81 ilde eşzamanlı olarak mezuniyet törenleri düzenlendi. İstanbul'daki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve çok sayıda velinin katılımıyla Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Törende yaklaşık 1000 öğrenci 3 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi, bu yolculuğun ve bu büyük ailenin bir ferdi olarak, emeklerinizin meyvesini topladığınız bu güzel anın şahidi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada sadece mezun olan öğrencilerimize değil bir umudun, bir hayalin ve bir milletin geleceğine bakıyoruz. DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bizim ilk göz ağrımız, ilk projemizdi. Hiç unutmam ilk DENEYAP sınavlarımızı. Sadece çoktan seçmeli bir sınavla, basmakalıp ezberleri ölçen bir sistem istemiyorduk. Biz çok daha ötesini hedeflemiştik. Genç kardeşlerimizin hayal gücünü, en kısıtlı imkânlarla bile sınırları zorlama becerilerini görmek istedik. Bu yüzden onlara sadece bir elektrikli motor, bir pil ve birkaç kablo vererek 'Yürüyen bir robot yapın ve sonunda projenizi tanıtan bir video çekin' dedik. O videoları ve projeleri teker teker, bizzat inceledik" dedi.