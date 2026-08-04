Milli Park yangını kontrol altına alındı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Munzur Vadisi Milli Parkı'nın 27. kilometresinde, Venk Köyü mevkiinde çıkan örtü yangını, ekiplerimizin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştır. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı ve arazi şartlarının oldukça zorlu olduğu bölgede; Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, AFAD, Jandarma ve MUDAK ekiplerimizden oluşan 50'nin üzerinde personel yangına müdahale çalışmalarında görev aldı. Yangın sonucu yaklaşık 5 hektarlık alan etkilenirken, Diyarbakır'dan gelen Jandarma helikopterimiz de çalışmalara havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları yapılmakta, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerimiz sürmektedir" denildi.

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