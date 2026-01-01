Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, Milli Piyango'da 4 bilene verilecek ikramiye!
Giriş Tarihi: 1.01.2026 06:18

Milli Piyango’nun 2026 yılbaşı çekilişi yaklaşırken, biletinde kısmi eşleşme yakalamayı hedefleyenlerin ilgisi son dört rakam ikramiyesine çevrildi. Büyük ikramiyenin yanı sıra dağıtılacak ara ödüller arasında yer alan “son 4 rakam” kategorisinin kaç TL kazandırdığı, çekiliş öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Milli Piyango 4 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

2026 yılbaşı çekilişi öncesi Milli Piyango biletlerini kontrol eden vatandaşlar, son dört rakamı tutan biletlerin sağlayacağı kazancı araştırıyor. Dört rakam eşleşmesine verilen ikramiye tutarı, çekiliş sisteminde önemli bir yer tutarken, bu ödülün miktarı ve kazanma şartları da gündemde yer alıyor. Milli Piyango'da 4 bilene verilecek ikramiyeye dair detaylar haberimizde…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başladı. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

SON 4 RAKAMINA GÖRE İKRAMİYE KAZANANLAR

Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0395 0953 1007 1054 1216 1438 1601 1845 1881 2296
2547 3011 3035 3199 3286 3300 3369 3396 3404 3774
3949 4085 4593 4618 4848 5066 5338 6477 6751 7219
7420 7424 7819 7834 7960 8653 9037 9241 9553 9753

MİLLİ PİYANGO 4 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:

  • Son 1 rakama göre 800 TL amorti ikramiyesi
  • Son 2 rakama göre 1.600 TL ikramiye
  • Son 3 rakama göre 2.400 TL ikramiye
  • Son 4 rakama göre 5.000 TL ikramiye
  • Son 5 rakama göre 8.000 TL ikramiye
  • Son 6 rakama göre 12.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 30.000 TL, 60.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL, 2.000.000 TL, 8.000.000 TL, 80.000.000 TL, 800.000.000 TL.

