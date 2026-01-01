Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 4 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, Milli Piyango’da 4 bilene verilecek ikramiye!

2026 yılbaşı çekilişi öncesi Milli Piyango biletlerini kontrol eden vatandaşlar, son dört rakamı tutan biletlerin sağlayacağı kazancı araştırıyor. Dört rakam eşleşmesine verilen ikramiye tutarı, çekiliş sisteminde önemli bir yer tutarken, bu ödülün miktarı ve kazanma şartları da gündemde yer alıyor. Milli Piyango'da 4 bilene verilecek ikramiyeye dair detaylar haberimizde…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başladı. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.