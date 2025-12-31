Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL? Milli Piyango 4 bilene ne kadar ikramiye veriyor?
Milli Piyango’nun 2026 yılbaşı çekilişi yaklaşırken, biletinde kısmi eşleşme yakalamayı hedefleyenlerin ilgisi son dört rakam ikramiyesine çevrildi. Büyük ikramiyenin yanı sıra dağıtılacak ara ödüller arasında yer alan “son 4 rakam” kategorisinin kaç TL kazandırdığı, çekiliş öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Milli Piyango 4 bilene ne kadar ikramiye veriyor?

2026 yılbaşı çekilişi öncesi Milli Piyango biletlerini kontrol eden vatandaşlar, son dört rakamı tutan biletlerin sağlayacağı kazancı araştırıyor. Dört rakam eşleşmesine verilen ikramiye tutarı, çekiliş sisteminde önemli bir yer tutarken, bu ödülün miktarı ve kazanma şartları da gündemde yer alıyor. Milli Piyango'da 4 bilene verilecek ikramiyeye dair detaylar haberimizde…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞİYOR!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişi öncesinde, ilk olarak küçük ikramiyeler çekilecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi gecenin sonlarında olacak.

Buna göre; Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak.

Milli Piyango çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO 4 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:

  • Son 1 rakama göre 800 TL amorti ikramiyesi
  • Son 2 rakama göre 1.600 TL ikramiye
  • Son 3 rakama göre 2.400 TL ikramiye
  • Son 4 rakama göre 5.000 TL ikramiye
  • Son 5 rakama göre 8.000 TL ikramiye
  • Son 6 rakama göre 12.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 30.000 TL, 60.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL, 2.000.000 TL, 8.000.000 TL, 80.000.000 TL, 800.000.000 TL.

