Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi: Son 5 ve 6 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriliyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiyenin yanı sıra farklı rakam eşleşmelerine göre dağıtılan alt ödüller de dikkat çekiyor. Son 5 ve 6 rakamı bilen biletlerin ne kadar ikramiye kazandıracağı bilet sahiplerinin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Resmi ikramiye tablosu doğrultusunda, her bir ödül kategorisi için belirlenen tutarlar açıklandı. Peki, bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 ve 6 rakamı bilene ne veriyor? İşte yanıtı...