Milli Piyango 9 Ağustos 2025 çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı (büyük ikramiye, teselli, amorti...)

Milli Piyango 9 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri şans oyunu severlerin gündeminde. Yılbaşında olduğu üzere tam, yarım, çeyrek biletlerinden seçenler 6 şanslı numarayı takip ediyor. Son çekilişte 30.000.000 TL olan büyük ikramiye hangi rakamların ardında olacak. Peki, Milli Piyango sonuçları belli oldu mu?
Ayda iki kez gerçekleşen Milli Piyango çekilişi için ekran başında yerler alındı. 9 Ağustos 2025 tarihli çekiliş saat 17.30'da çekilecek. Çekiliş canlı takip edilebileceği gibi tüm rakamların tamamlanması ardından Milli Piyango Online üzerinden de sorgulanabilecek.
https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/cekilis-sonuclari ekranı üzerinden takip edilen biletler bu sistem üzerinden sorgulanıyor. Çekilişin tamamlanması ardından burada yer alacak rakamlar kazanılan ikramiye miktarıyla birlikte görüntülenebilecek.
Sonuçları çekiliş sırasında öğrenmek isteyenler için MP TV yayında olacak.
Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa teselli ikramiyesi kazanırsın.