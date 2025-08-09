Milli Piyango 9 Ağustos 2025 çekilişi açıklandı mı? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı (büyük ikramiye, teselli, amorti...)

Milli Piyango 9 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri şans oyunu severlerin gündeminde. Yılbaşında olduğu üzere tam, yarım, çeyrek biletlerinden seçenler 6 şanslı numarayı takip ediyor. Son çekilişte 30.000.000 TL olan büyük ikramiye hangi rakamların ardında olacak. Peki, Milli Piyango sonuçları belli oldu mu?