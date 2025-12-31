Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango sonuçları 2026 için geri sayım! 2026 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlıyor?
Yeni yıla sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı zirveye ulaştı. 2026 yılı için 800 milyon TL olarak açıklanan rekor büyük ikramiye, biletlerini alan milyonlarca vatandaşı çekiliş saatine kilitledi. 2026 MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi saati, yayın kanalı ve tarihi belli oldu. Peki, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Milyonların umutla beklediği 2026 MPİ Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık sayılı saatler kaldı. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte, şanslı numaralar Milli Piyango canlı çekiliş ekranı üzerinde açıklanacak. Bu noktada yeni yıla şanslı bir başlangıç yapmak isteyenler çekiliş saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BU YIL MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2025 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

2026 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2026 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'de açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine bu adreste yer alacak.

Milli Piyango sonuçları 2026 için geri sayım! 2026 yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlıyor?
