Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı 2026 son 5 ve 6 rakamı bilene ne kadar veriliyor? Milli Piyango 5 ve 6 bilene kaç TL veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:11

Her yıl yoğun ilgi gören Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiyenin yanı sıra sunduğu alt ödüllerle de öne çıkıyor. Son 5 ve 6 rakamı tutturan biletlere verilecek ikramiye tutarları bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından hazırlanan resmi ikramiye dağılım tablosu kapsamında, farklı rakam eşleşmelerine göre kazandırılacak tutarlar netleşti. Peki, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 ve 6 rakamı bilene ne veriyor, kaç TL kazandırıyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiyenin yanı sıra farklı rakam eşleşmelerine göre dağıtılan alt ödüller de dikkat çekiyor. Son 5 ve 6 rakamı bilen biletlerin ne kadar ikramiye kazandıracağı bilet sahiplerinin araştırdığı konular arasında yerini aldı. Resmi ikramiye tablosu doğrultusunda, her bir ödül kategorisi için belirlenen tutarlar açıklandı. Peki, bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 ve 6 rakamı bilene ne veriyor? İşte yanıtı...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞİYOR!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı 18.30'da başlayacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2025 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'de açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO 5 VE 6 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:

  • Son 1 rakama göre 800 TL amorti ikramiyesi
  • Son 2 rakama göre 1.600 TL ikramiye
  • Son 3 rakama göre 2.400 TL ikramiye
  • Son 4 rakama göre 5.000 TL ikramiye
  • Son 5 rakama göre 8.000 TL ikramiye
  • Son 6 rakama göre 12.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 30.000 TL, 60.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL, 2.000.000 TL, 8.000.000 TL, 80.000.000 TL, 800.000.000 TL.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine bu adreste yer alacak.

