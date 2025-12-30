MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI 2026 | Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango yılbaşı çekilişi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 2026 çekilişi için online bilet satın alma ekranı üzerinden yapılacak işlemler, çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarıyla birlikte yakından takip ediliyor. Bilet almak isteyenler hem fiyat bilgilerini hem de satış sürecine dair detayları öğrenmek istiyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri kaç TL?
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden alınabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştireceği 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları açıklandı.
Buna göre bilet fiyatları şu şekilde;
Çeyrek Bilet: 200 TL
Yarım Bilet: 400 TL
Tam Bilet: 800 TL
Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde rekor ikramiye bu yıl da dağıtım garantili olarak 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde Türkiye şans oyunları tarihinde bugüne kadar verilecek en yüksek ikramiye olan 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.
Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.