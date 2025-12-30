MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI 2026 | Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar?

2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango 2025 yılbaşı özel çekilişinde rekor ikramiye bu yıl da dağıtım garantili olarak 800 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2025 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde Türkiye şans oyunları tarihinde bugüne kadar verilecek en yüksek ikramiye olan 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

Yılbaşı çekilişine özel belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.