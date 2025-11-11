Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi biletleri satışa çıktı! 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.

Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.