Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 3 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

Yılbaşı çekilişi kapsamında dağıtılacak ikramiyeler, yalnızca büyük ödülle sınırlı kalmıyor. Milli Piyango'nun belirlediği ikramiye tablosuna göre, son 3 rakamı bilene verilecek ödül tutarı da bilet sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "2026 Milli Piyango 3 bilene ne kadar ikramiye veriyor?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 3 rakamı bilene ne veriyor? İşte yanıtı...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı 18.30'da başlayacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2025 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti dahil olmak üzere ikramiye sonuçları tam listesini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr'de açıklanacak.
Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 800.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:
Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 30.000 TL, 60.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL, 2.000.000 TL, 8.000.000 TL, 80.000.000 TL, 800.000.000 TL.
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.