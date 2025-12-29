Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları Sabah’ta! 2026 Milli Piyango sorgulama ve sıralı tam liste

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık akşamı bilet sahipleri kazanan rakamları canlı yayından ve online olarak öğrenebilecek. Millipiyangoonline üzerinden ilan edilen Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları 2026 Milli Piyango sorgulama ekranında da yer alacak. Kazanan rakamları sıralı tam liste halinde görebilir, biletinizdeki rakamları sorgulayarak piyango isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, millipiyangoonline resmi sitesi ile sabah.com.tr üzerinden MPİ bilet sorgulama ekranı aracılığıyla hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebiliyor. 2026 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık akşamı noter denetiminde gerçekleştirilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra biletinizde yer alan numaraları sorgulama ekranına girerek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı hemen öğrenebilirsiniz.
Çekilişin ardından ikramiye çıkan numaralar, liste halinde sabah.com.tr'de yayınlanacak. Tamamı dağıtım garantili olan 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar da bu listede yer alacak.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz;
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Nereden Öğrenilir?
2026 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandığı anda, kazanan numaraların tam listesi sabah.com.tr'de yer alacak. Büyük ikramiye başta olmak üzere kazanan bilet numaraları sıralı şekilde yayınlanacak. Dileyenler, bilet numaralarını bu listeden kontrol edebileceği gibi Milli Piyango bilet sorgulama ekranını kullanarak da ikramiye durumunu kolayca öğrenebilecek.
Bilet sorgulama ekranında bilet numarası ve çekiliş tarihi bilgilerini girerek biletinizi sorgulayabilir, teselli ikramiyesi, amorti ve büyük ikramiye kazanan rakam bilgisine ulaşabilirsiniz.
Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta Gerçekleşecek?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık'ta saat 12.30'da başlayacak. Gün boyu süren çekilişlerin ardından akşam saatlerinde toplar 8 milyon TL için dönecek. Büyük ikramiye 23.15'te sahiplerini bulacak ve noter huzurunda vatandaşların bilgisine sunulacak.