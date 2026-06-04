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Giriş Tarihi: 4.06.2026

Milli Saraylar'da mehteran coşkusu devam ediyor

Milli Saraylar’da mehteran coşkusu devam ediyor
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Milli Saraylar Başkanlığının düzenlediği ve büyük ilgiyle izlenen geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Gösteriler, 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenlenecek. Yaz sezonunun başlaması ve artan ziyaretçi hareketliliğiyle birlikte gösterilerin bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Mehteran gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde ve Yıldız Sarayı'nın I. avlusunda saat 11.00'de başlayacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek konserler, sarayların tarihi atmosferinde ziyaretçilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Asırlar boyunca Türk ordusunun moral ve motivasyon kaynağı olan mehter, zaferlerin müzikal hafızası haline geldi. Tarihi 11. yüzyıla kadar uzanan mehter geleneğinin zafer, yürüyüş, fetih ve mücadele duygusunu taşıyan tarihi marşları, kös, davul, zurna ve nakkarelerin güçlü ritmiyle saray avlularında yeniden yükseliyor.

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Milli Saraylar'da mehteran coşkusu devam ediyor
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