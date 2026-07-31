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Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:36

Milli Savunma Üniversitesi 10 yaşında

Milli Savunma Üniversitesi’nin kuruluşunun 10’uncu yıl dönümü, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kutlandı. Paylaşılan videoda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu; milli iradeye saygılı, vatan ve millet sevgisiyle yetişen nitelikli subay ve astsubayları ülkemize kazandıran Milli Savunma Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.

Semih KARA Semih KARA
Milli Savunma Üniversitesi 10 yaşında
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10 yılda 67 bin mezun veren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan subay ve astsubay ihtiyacını gerçek vatan evlatlarıyla önemli ölçüde kapattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üniforma giyen mezunlar, sınır ötesi dahil olmak üzere birçok farklı bölgede yapılan operasyonların başarıyla icra edilmesini sağladı.

ÖĞRENCİLERİN ÖNCELİKLİ TERCİHİ

Kadim Türk töresi olan Ordu-Millet anlayışını güçlendiren ve TSK'daki personel ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan MSÜ, üniversite sınavına giren öğrencilerin ilk sıralardaki tercihlerinden olmayı sürdürüyor.

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#MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

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Milli Savunma Üniversitesi 10 yaşında
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