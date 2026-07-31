Milli Savunma Üniversitesi 10 yaşında

10 yılda 67 bin mezun veren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan subay ve astsubay ihtiyacını gerçek vatan evlatlarıyla önemli ölçüde kapattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üniforma giyen mezunlar, sınır ötesi dahil olmak üzere birçok farklı bölgede yapılan operasyonların başarıyla icra edilmesini sağladı.

ÖĞRENCİLERİN ÖNCELİKLİ TERCİHİ

Kadim Türk töresi olan Ordu-Millet anlayışını güçlendiren ve TSK'daki personel ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan MSÜ, üniversite sınavına giren öğrencilerin ilk sıralardaki tercihlerinden olmayı sürdürüyor.