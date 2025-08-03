Milli sporcudan eşine şiddet

Isparta'da 1 çocuk annesi Dilan Dönmez (19), 2 yıl önce Mehmet Dönmez ile evlendi. Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi Mehmet Dönmez'in kendisini darbettiğini ve boğazını sıktığını belirten Dilan Dönmez, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Aynı gün eşi hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi. Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Dilan Dönmez, evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi.

İLK GÜNDEN İTİBAREN DAYAK

2 yıllık evliliklerinin ilk haftasında eşinin üniversite eğitimi için Ankara'ya gittiğini anlatan Dilan Dönmez, bu süreçte yaptıkları telefon görüşmelerinin içeriğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını söyledi. Birlikte yaşadıkları 6 aylık dönemde birçok kez darbedildiğini öne süren genç kadın "11 aylık çocuğum var. Eşim bilek güreşi milli sporcusu. Evliliğimizin ilk haftasında Ankara'ya okumaya gitti. Bu süreçte sürekli sözlü şiddete uğruyordum. Isparta'ya geldiğinde ise sözlü ve fiziksel şiddete döndü. 'Tişörtümü niye yatağın üstüne koydun', 'Işık niye açık kaldı', 'Yağ neden çok koyuldu' gibi gereksiz sebeplerle dayak yiyordum. 5- 6 aydır sürekli darp gördüm. Biz annesiz babasız büyüdük, çocuğum da böyle büyümesin diye geçinmeye çalışıyordum. Ama ölmek istemedim. Bana şu anda babaannem sahip çıkıyor. Onların da maddi durumu olmadığı için çocuğumla ayakta durmaya çalışıyorum. Psikolojim alt üst oldu. Boşanma davamı da avukata verdim" diye konuştu.