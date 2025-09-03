MİLLİ TAKIM SAHAYA İNİYOR! Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım ilk sınavına yarın çıkıyor. Gürcistan deplasmanında zorlu bir mücadeleye hazırlanan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk 3 puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler "Gürcistan- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırırken, heyecan dorukta! İşte, A Milli Takımın maç takvimi.
Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.
4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.