MİLLİ TAKIM SAHAYA İNİYOR! Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri

Giriş Tarihi: 3.9.2025 13:28

Ay-Yıldızlılar sahaya iniyor! A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk maçını Gürcistan ile oynayacak. Deplasmanda oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler arama motorlarında milli maç saati, yayın kanalı gibi başlıkları yoğun şekilde araştırıyor. Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maçla ilgili tüm detaylar…

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım ilk sınavına yarın çıkıyor. Gürcistan deplasmanında zorlu bir mücadeleye hazırlanan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk 3 puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler "Gürcistan- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırırken, heyecan dorukta! İşte, A Milli Takımın maç takvimi.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI 2025

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.


