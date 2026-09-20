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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Milli tüfeklerle atış yaptılar

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Milli tüfeklerle atış yaptılar
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32 ülkeden 36 askeri ataşe, MKE'nin Ankara ve Kırıkkale'deki fabrikalarını ziyaret ederek Türk savunma sanayiinin üretim kabiliyetlerini yerinde inceledi. Ataşeler, MPT-55 milli piyade tüfeğiyle atış gerçekleştirdi. Ankara Askeri Ataşeler Birliği (AMAC) kapsamında düzenlenen ziyaretlerde ABD, İngiltere ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 32 ülkeden 36 askeri temsilci, Türk mühendislerinin imzasını taşıyan MPT-55 milli piyade tüfeğiyle atış gerçekleştirdi. Heyetin Kırıkkale programındaki bir diğer durağı ise MKE Mühimmat Fabrikası oldu. Askeri ataşelere, 25 milimetreden 203 milimetreye kadar farklı kalibrelerde uçaksavar, havan, tank ve obüs mühimmatları ile uçak bombalarının üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Milli tüfeklerle atış yaptılar
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