Milli zafer Horasanlı kızların voleybol hayalini büyüttü

Erzurum kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan ve 35 bin civarında nüfusa sahip Horasan'da, kız çocukları voleybolla tanışıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda gerçekleştirilen yetenek taramaları sayesinde voleybola yönelen öğrenciler, düzenli antrenmanlarla kendilerini geliştirmeye çalışıyor.

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN YÜRÜYORLAR

Yaklaşık 35 kız öğrenci, ilçedeki spor salonunda gerçekleştirilen antrenmanlara katılabilmek için her gün azimle çalışıyor. Ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle belirlenen güzergahta yaklaşık 1 kilometre yürüyerek spor salonuna ulaşan öğrenciler, karşılaştıkları zorluğu ise avantaja dönüştürüyor. Antrenman öncesinde yürüdükleri mesafeyi adeta doğal bir kondisyon çalışmasına çeviren genç sporcular, hem fiziksel dayanıklılıklarını artırıyor hem de voleybol hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

HAYALLERİ, MİLLİ FORMA

Öğrencilerden Ayşenur Duman, idolünün Melissa Vargas olduğunu söyleyerek, kendisinin de smaçör olduğunu ifade etti. Hazal Nehir Doğan ise voleybolda hayallerinin olduğunu anlatarak, "Başarmak için çok çalışıyoruz. Burada biz sadece çalışma yapmıyoruz. Hem ailemize hem ülkemize hem de antrenörümüze gururlandırmak için çalışıyoruz. Ailemi, ülkemi gururlandıracak çok azimli bir sporcu olmak istiyorum" diye konuştu. Milli voleybolcu Zehra Güneş gibi bir sporcu olmak istediğini söyleyen Hafsanur Çınar da sporda milli takım oyuncusu olmayı hedeflediğini ve bunun için evde de antrenmanlar yaptığını anlattı. Voleybol Antrenörü Ayşe Çeçen ise ilçede kız çocukları arasında voleybola olan ilginin arttığını söyledi.

Özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılarının çocukların spora bakışını değiştirdiğini söyleyen Çeçen, "Voleybol Milli Takımımızın başarılı olması çocuklarımıza güven kattı. Çocuklarımız şampiyon milli takımın başarılı olmasından dolayı kendilerine çok büyük hedefler koydular. İlk geldiğimde maçları izleyip izlemediklerini sorduğumda çok azı izlediğini söylüyordu. Şimdi neredeyse hepsi izliyor. Herkes kendine bir popüler oyuncu seçmiş. 'Ben Ebrar olacağım' ya da 'Zehra Güneş olacağım' diyorlar" dedi. Milli takımın başarısıyla birlikte çocukların yalnızca voleybol oynamaya değil, profesyonel sporculuk hayali kurmaya da başladığını ifade eden Çeçen, ilçede yeni takımlar oluşturmaya başladıklarını ifade etti. Çeçen, hedeflerinin çocukları altyapıdan yetiştirerek kulüpler arası müsabakalara taşımak olduğunu belirterek, "Şu an kupa almamış olabiliriz ama çocuklarımızla mücadelemizi hiçbir zaman bırakmadık. Hedefim çekirdekten başlayıp ilde kulüpler arası müsabakalara sokup çocukların şampiyon olduklarını göstermek" dedi.

ULAŞIM SORUNUNU AVANTAJA ÇEVİRDİLER

İlçedeki ulaşım sorununun da avantaja çevrildiğini anlatan Çeçen, şunları aktardı: "Burası bir ilçe. Aileler genelde çok çocuklu olduğu için aileler kızlarını antrenmanlara kendileri getiremiyor. Çocukların ortak noktasını bulmaya çalıştık ve orada çoğunluğu tamamladık. Öğrencilerimizin evlerine göre bir güzergah belirledik. Herkes kendi yerini belirledi. Belirlediğimiz yerlerden çocuklar bekliyor. Birlikte yürüyerek salona geliyoruz. Biz ulaşım konusunda çok sorun yaşadık ama bu bizim için bir engel değil. İmkansız diye bir şey yok. Bu durumu fırsata çevirmeye çalıştık. Dedik ki yürüyerek hem kondisyonumuzu artırırız diye düşündük. Artık alıştılar. Çocukların kas grupları, bacak kasları, sırt kasları çalışıyor. Yaklaşık 1 kilometreye kadar yol yürüyoruz. Yolda hem kondisyon oluşuyor hem sohbet ediyoruz hem eksikliklerimizi konuşuyoruz. İletişim daha güzel oluyor. Toplu olarak gittiğimiz zaman biraz farklı geliyor ama halkımız gerçekten bu konuda duygusallar. Çok fazla yoldan geçenler bizi almak istiyorlar."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör