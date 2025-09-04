MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! Dünya Kupası Elemeleri Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Millî Takımımız, grup aşamasındaki kritik sınavlarından birinde Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele öncesinde futbol tutkunları, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Gürcistan-Türkiye karşılaşması ne zaman, hangi kanalda ekrana gelecek? İşte maça dair yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar…