MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! Dünya Kupası Elemeleri Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Millî Takımımız, grup aşamasındaki kritik sınavlarından birinde Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele öncesinde futbol tutkunları, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Gürcistan-Türkiye karşılaşması ne zaman, hangi kanalda ekrana gelecek? İşte maça dair yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar…
GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gürcistan - Türkiye maçı saat 19.00'da başlayacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı;
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye