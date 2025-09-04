Haberler Yaşam Haberleri MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! Dünya Kupası Elemeleri Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 07:01 Son Güncelleme: 4.9.2025 07:02

MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ! Dünya Kupası Elemeleri Gürcistan-Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. Gürcistan ile Türkiye arasındaki kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. A Millî Takımımız, grup aşamasındaki kritik sınavlarından birinde Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele öncesinde futbol tutkunları, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Gürcistan-Türkiye karşılaşması ne zaman, hangi kanalda ekrana gelecek? İşte maça dair yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar…

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak mücadele, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gürcistan - Türkiye maçı saat 19.00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tiflis'te oynanacak kritik mücadele futbolseverlerle TV8 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak buluşacak. Ayrıca karşılaşmayı dijital ortamda takip etmek isteyenler için EXXEN platformunda da yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı;

4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye

