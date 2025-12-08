MİLLİLERİN MAÇ GÜNÜ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off sürecinde önemli bir sınava hazırlanıyor. Kura çekimi sonucunda yarı finalde Romanya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip, tek maçlık mücadelede tur için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Türkiye–Romanya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair öne çıkan bilgiler…