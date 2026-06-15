Milyarlık vurgun ortaya çıktı! 34 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 34 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

YASA DIŞI BAHİS VE SAHTE İLAN TUZAĞI

Yapılan incelemelere göre şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

4,8 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.

159 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 94 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.