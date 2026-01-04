Milyarlık vurgunda o galeriye haciz geldi

İstanbul'un en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S Class Oto hakkında ortaya atılan milyarlık dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma derinleşti. Yatırımcı ve müşterilerden topladığı öne sürülen yaklaşık 11 milyar lira ile kaçtığı iddia edilen galeri sahibi Şahin Çolak'ın, 25 Aralık'ta Türkiye'den çıkış yaptığı tespit edildi.

Mağdurların şikâyetleri artarken, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Galerideki çok sayıda lüks araç kayıt altına alındı.

30 araçtan 10'unun Çolak'a ait olduğu ve bankalar tarafından haciz konulduğu belirlendi.

Diğer araçların iş insanları, sanatçılar ve futbolculara ait olduğu iddia edildi. Durumu netleşmeyenler yeddiemine alındı.

Suçlamaları reddeden Çolak, yargının gerçeği ortaya çıkaracağını belirtti.