Milyoner’de gördü, evlendi

ATV'nin reyting rekortmeni programı "Kim Milyoner Olmak İster"de yarışan Bahar Biçer, sürpriz açıklamasıyla stüdyodakileri ve izleyenleri şaşkına uğrattı... Türkiye'nin en çok sevilen ve beğenilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" önceki akşam yine çok konuşulan bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmanın yeni bölümünde yarışan 21 yaşındaki Bahar Biçer, hikâyesiyle izleyicileri şaşırttı. Bahar Biçer, 1 Ağustos 2020'de programda yarışan Oğuzhan Biçer'i ünlü şarkıcı Freddie Mercury'ye benzettiğini ve çok beğendiğini söyledi. Programın ardından sosyal medya üzerinden eşine ulaştığını belirten Biçer, şunları söyledi: "Eşimle bu program sayesinde tanışmış oldum. Çok güzel bir şeye vesile oldu bu program. Yapımcısına, herkese teşekkür ediyorum, Çok çok değerli. Artvin Şavşat'taydım. Babaannemi ziyarete gitmiştim. ATV'yi açtık. 'Kim Milyoner Olmak İster'e biri çıktı. Freddie Mercury'ye hayranlığım var. Eşimi gördüm, çok beğendim. O sırada da babaannemin içine doğmuş olmalı, 'Seni buna verdim gitti' dedi. 'Sen öyle dediysen tamam, ben gidiyorum' dedim. Sosyal medyadan eşime ulaştım. Tanıştım. Bir ay içinde nişan, kına, düğün hepsini yaptık. 10 aylık ikiz bebeklerimiz var. Ata ve Umut isimli."Yarışmaya eşini desteklemek için gelen Oğuzhan Biçer ise "Bu programın çok hayırlı bir etkisi oldu bizim için. Yarışmadan bir ödül aldım. Mevzubahis o değil. Eşimi tanıdığım için o zaman milyoner oldum. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tanışmamızın 33. günü resmi nikâhımız oldu" diye konuştu. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da "Çok güzel. Mutluluğunuz daim olsun. Milyoner'de gerçekten birçok anlara, duygulara şahit olduk ama böyle bir olaya ilk defa şahit oluyoruz. Fakat bu program şimdi bir aile kurdu. Sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.