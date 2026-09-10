Milyonlarca hap ve imalat makinesi ele geçirildi

İstanbul'un Esenyurt, Silivri ve Sultangazi ilçelerinde 8 ve 9 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından 3 adres, 1 araç ve 1 iş yerine yapılan baskınlarda 125 kilo 500 gram sıvı metamfetamin, 134 kilo 50 gram katkı maddesi, 45 kilo 800 gram toz pregabalin, 39 kilo 500 gram skunk, 5 kilogram kokain ve 850 bin pregabalin etken maddeli sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 41 bin boş plastik kutu, 50 bin plastik kapak, 3 hap üretim makinesi, 3 terazi ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör