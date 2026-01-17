Milyonlarca kişi için sağlıkta yeni düzenleme! SGK geri ödeme tutarları artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan geri ödeme tutarlarının artırıldığını açıkladı.
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemelere gidildiğini belirtti.
Yapılan değişikliklerle birlikte özellikle özellikli sağlık işlemlerinde ödeme tutarlarının artırıldığını ifade eden Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:
"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."
KARAR KİMLERİ ETKİLİYOR?
Bu düzenleme; hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme ve solunum cihazı kullanan engelli ve kronik hastalar başta olmak üzere, yenidoğanlar, çocuk hastalar, acil servis ve kanser tedavisi gören vatandaşları kapsıyor. SGK ödeme tutarlarındaki artışla birlikte hastaların cepten yaptığı harcamaların azalması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması hedefleniyor.
