Milyonlarca öğrenci yaz tatiline giriyor

Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün yaz tatiline çıkıyor. Sabah saatlerinde son kez sınıflarına girecek öğrenciler, öğretmenlerinden karnelerini aldıktan sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Okullar 14 Eylül'de açılacak.

YAZ BOYUNCA OKULLAR CANLI KALACAK

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaz da okul binalarında zanaat atölyeleri açık kalacak. Ahşap tasarım, mutfak sanatları, el sanatları, robotik ve temel teknoloji uygulamaları gibi alanlarda düzenlenecek çalışmalarla öğrenciler tatili verimli geçirecek.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dönemde kapsamlı bir genelgenin illere gönderilmesi bekleniyor. Genelgede okul giriş çıkış güvenliği, servis denetimleri, kantin kontrolleri, okul çevresindeki güvenlik önlemleri ve öğrencilerin korunmasına yönelik başlıkların öne çıkacağı değerlendiriliyor.

UYUM EĞİTİMİNDE VELİ MODELİ

Yeni dönemde okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve lise 9'uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum programlarının kapsamının genişletilmesi de gündemde. Bakanlık kulislerinde, bu yıl velilerin de uyum sürecine daha aktif dahil edilmesi yönünde çalışmalar yapıldığı konuşuluyor. Velilerin okula adaptasyon sürecine katılımının zorunlu olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili nihai kararın yaz ayları içinde verilmesi bekleniyor.

EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü öğrencileri, unutulmaz bir projeye imza attı. Üniversiteliler, 'Bu Benim Tasarımım' adını verdiği projede önce, Akören ilçesindeki Şehit Hamdi Karagöz İlkokulu öğrencilerinden, hayallerindeki ayakkabıları resmetmeleri istendi. Ardından, üniversiteli ağabey ve ablaları, resmedilen ayakkabıların birebir aynısını yaparak çocuklara hediye etti. Ayakkabılar çocuklara en güzel karne hediyesi oldu. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, "Öğrencilerin ayakkabılarla ilgili çizimlerini görünce çok duygulandık" dedi. Tolga YANIK/SABAH