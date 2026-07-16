Milyonları ilgilendiriyordu! Noterlerde yeni dönem: AYM’den hafta sonu çalışma düzenine ilişkin iptal kararı





SANIK AVUKATINA BİLDİRİMİN YETERLİ OLMASI DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ

Ayrıca, AYM, ilgili kanunla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 226. maddesine eklenen, "Sanığın dosyada var olan son adresine bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen duruşmaya gelmemesi halinde müdafine yapılan bildirimler yeterli kabul edilir." hükmünü de iptal etti.

Kararda, ceza yargılamasında hakkaniyete uygun bir yargılamanın gerçekleştirilebilmesi için savunma hakkının kişiye bizzat sağlanması gerektiği vurgulandı. Suç isnadındaki kişiye bizzat savunma hakkı tanınmasının, hakkaniyete uygunluğun bir gereği olduğuna işaret edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör