Milyonların geliri pazartesi günü artacak! Memur, emekli ve SED için masadaki 4 formül

FORMÜL 1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah 2025'i yüzde 30 civarında enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde" açıklamasını yapmıştı. Eğer 2025 enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 11.42 olacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme de 16 bin 881 liradan 18 bin 809 liraya ulaşacak. Eğer 2025 enflasyonu yüzde 30.5 çıkarsa da emeklilerin zam oranı 11.85'i bulabilecek.