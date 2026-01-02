Milyonların geliri pazartesi günü artacak! Memur, emekli ve SED için masadaki 4 formül

Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak olan enflasyon verisi 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Enflasyon rakamına göre herkesin geliri artacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ: Açıklanacak enflasyon verisine göre oluşacak Temmuz-Aralık aralığındaki 6 aylık enflasyon rakamı SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Böylece yaklaşık 8 milyon emekli için 2026 yılının ilk artışı gerçekleşmiş olacak. Emekliler Temmuz ayında da yılın ikinci artışını alacak. Ayrıca yıl içinde iki ayrı ikramiye de ödenecek.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşmeden kaynaklı artışlarını alacak. Bunun üzerine de Temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyona göre farklar oluşacak. Burada fark Temmuz'daki yüzde 5 artışın üzerindeki kısım olacak. Kamu çalışanlarına ayrıca yine toplu sözleşmeden kaynaklı 1000'er liralık ek ödeme de yapılacak. Memur emeklileri de yıl içinde iki adet bayram ikramiyesi alacak.
SOSYAL YARDIM ALANLAR: 65 yaş aylığı, engelli parası, evde bakım ödemesi gibi sosyal ödemeler de Ocak ayında artış yaşayacak. Buradaki artış oranları memurlar ve memur emeklilerine yapılan artış kadar olacak. Sosyal yardımlar yine Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış oranında tekrar yükseltilecek.
DUL VE YETİM MAAŞLARI: Vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşlarda Ocak ayında artacak. Artış oranları vefat eden sigortalının bağlı bulunduğu kuruma göre yapılacak. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise bu oranda memur emeklisi ise memur emeklilerine yapılan artış oranında zam gelecek.
HESAPLAMALAR YAPILDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun önümüzdeki hafta başında Aralık enflasyonunu açıklamasıyla zam oranı netleşecek. Bu oran kök aylıklara ve ek ödemelere uygulanırken, ayrıca halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor. Artışa ilişkin ipuçları da geliyor. 4 formül öne çıkıyor...
FORMÜL 1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah 2025'i yüzde 30 civarında enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde" açıklamasını yapmıştı. Eğer 2025 enflasyonu yüzde 30 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 11.42 olacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme de 16 bin 881 liradan 18 bin 809 liraya ulaşacak. Eğer 2025 enflasyonu yüzde 30.5 çıkarsa da emeklilerin zam oranı 11.85'i bulabilecek.
FORMÜL 2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım verisinin açıklanmasının ardından, 2025 enflasyonunu Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde beklediklerini açıklamıştı. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde de 2025 yılı için enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 31 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Bu oran taban aylığa yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 954 lira olacak.
FORMÜL 3: Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31.17 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 12.42 beklenirken, bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde emeklilerde en düşük ödeme 18 bin 978 liraya çıkacak.
FORMÜL 4: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise 2025 yıl sonu enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 31.57 olarak yer aldı. Buna göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 12.77 olacak. Bu tahmin tutar ve taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme 19 bin 37 liraya ulaşacak.