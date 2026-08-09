Milyonluk miras kavgasında flaş: Gündeme oturan o anne-kız yüzleşti! ’Bütün parayı...’

"YEĞENİM ANNEMİ KANDIRDI"

Elmas Erdem, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Yeğenim geldi, annemi 10 daire karşılığında arsasını satmaya ikna etti. Annem de 10 daireyi '5 evladım var, her birine 2 daire düşer' diyerek kabul etti. Annem, yeğenim, ben ve eşim tapuya gittik. Önce gidip akıl sağlığı raporu aldırdık, sonra tapuya gittik. Ancak tapuda imzadan sonra daire işi iptal oldu, para verildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Annesinin banka kartının yeğeninde olduğunu öne süren Erdem, "Kart benim yeğenimdeydi. Parayı tamamen yeğenim harcadı. Bana iftira atıyor. Evime hiçbir şey almadım, bütün para ondaydı ve o harcadı. Ayrıldığı eşine, üniversitede okuyan oğluna milyonlarca lira para göndermiş. Kendisine bir sürü alışveriş yapmış. Onlar beni mahkemeye verdi, ben de onları mahkemeye verdim. Ben annemin arsasını neden alayım, zaten annemden sonra o arsa bana gelecek. Parayı yeğenim harcadı" diye konuştu.

İddiaların odağındaki G.K. ise suçlamaları yine kabul etmeyerek, ailesinin kendisine iftira attığını öne sürdü.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör