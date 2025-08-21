Haberler Yaşam Haberleri Mimar olmasına 1 yıl kalmıştı: TIR'ın altına giren araçta hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.8.2025 14:17 Son Güncelleme: 21.8.2025 14:21

Mimar olmasına 1 yıl kalmıştı: TIR'ın altına giren araçta hayatını kaybetti

Samsun’un Terme ilçesinde TIR altına giren araçta hayatını kaybeden Okan Yağcı’nın RTEÜ de öğrenci olduğu belirtildi.

Rize'den çıktıkları yolda Samsun'un Terme ilçesinde TIR altına giren araçta ölen Okan Yağcı'nın RTEÜ Mimarlık ve Mühendislik fakültesi 3 sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Yakınları ile birlikte araç ile yola çıkan ve Yusuf Yağcı'nın kullandığı araç ile Terme ilçesinde TİR altına girerek feci şekilde olay yerinde hayatını kaybeden Okan Yağcı (21)'nın Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde 3 sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kazada Yusuf Yağcı Hastanede hayatını kaybetmişti, iki kişi de yaralanmıştı.

