Mimarlık ofisinde feci kaza

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Öykü A'nın mimarlık ofisinde 7 Ağustos'ta yaşanan iş kazası sorumluluk ihmali ve iş güvenliği eksiklikleri tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Ofisteki dekorasyon tadilatı sırasında bir işçinin üzerine 2 metre boyutunda cam panel düştü. Olayda kırılan camın bir parçası, işçi Engin E'nin şah damarını patlattı. Yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede 7 saatlik bir operasyon geçirdi. Bunun sonucunda da sol kolunu 1 yıl boyunca kullanamayacağı öğrenildi. İşçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti ve Öykü A.'nın gerekli önlemleri almadığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Mimar ifadesinde, işlerin taşeron bir firmaya devredildiğini, sorumluluğun taşeron şirkette olduğunu savundu. Bilirkişi raporlarına göre, asıl sorumluluğun iş güvenliği tedbirlerini almayan şirket yöneticisinde olduğu belirtildi. Savcılık, Öykü A.'nın gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.