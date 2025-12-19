Mind Vorteks’e FETÖ’yü övme gözaltısı! Aziz Yıldırım şikayetçi oldu

Geçmişte erişim engeli kararı verildiği iddia edilen "Mind Vorteks" isimli YouTube kanalının sahibi Bedirhan Gülhan Bulu, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde gözaltına alındı.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; söz konusu kanal üzerinden yapılan bir sözde "Şike Belgeseli" üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ve Avukat Mehmet Şekip Mosturoğlu şikayetçi oldu. Söz konusu yayında FETÖ / PDY tarafından yapılan sözde operasyonla ilgili yanıltıcı bilgilerin verildiği ve FETÖ'yü övücü bir yayın yapıldığı öne sürüldü.

Yayında müştekilerin kişilik haklarına saldırılarda bulunulduğu öne sürüldü. İddialara göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı ve söz konusu YouTube kanalına erişim engeli de talep edildi. İddialara göre Aydın Nazilli'de gözaltına alınan Bedirhan Gülhan Bulu'nun cep telefonu ve bilgisayarı başta olmak üzere tüm dijital materyallerine incelenmek üzere el konuldu.