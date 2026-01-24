Minguzzi mezarı başında anıldı

stanbul Kadıköy'de, 24 Ocak 2025'te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Acılı aile, çok sayıda vatandaşla beraber sabah saatlerinde olayın yaşandığı bitpazarına giderek Ahmet'i andı. Kadıköy'de yapılan anmanın ardından Minguzzi ailesi, Ahmet'in defnedildiği Bakırköy Osmaniye Mezarlığı'na geldi. Acılı aile, Ahmet'in kabri başında dualar etti. Minguzzi ve Akıncılar ailesinin yanı sıra kabir ziyaretine anne Yasemin Minguzzi, baba Andrea Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile anneanne Aynur Akıncılar katılarak dualar etti. Minguzzi'nin mezarı, çiçeklerle donatıldı. Ayrıca dava sürecinde ailenin avukatlığını yapan Ersan Barkın da aileyi yalnız bırakmadı. Ahmet'in kabri başında açıklama yapan anne Yasemin Minguzzi, "Hani bir yıl geçti diyoruz ya, o bir yıl dün gibi bana göre. Bu acı hiç bitmeyecek. Ben onu çok özlüyorum. Benim en yakın arkadaşımdı, her şeyimdi, sadece bir oğul değildi Ahmet. Bakırköy Meydanı'na ilk çıktığımda, 'Ben bir melek dünyaya getirdim, bir şeytan değil' demiştim. Her gün diri diri ameliyat ediliyormuşum gibi yanıyorum. Tüm anneler öyle, biz bittik mahvolduk" dedi. Acılı baba Andrea Minguzzi ise, "Şiddetin karşısında her zaman ışık açmak istiyoruz" derken Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da "Bu konuda da var gücümüzle ses çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.