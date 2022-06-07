Miniatürk Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Miniatürk Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik yapılarının 1/25 oranında küçültülmüş minyatürlerinin sergilendiği aynı zamanda içinde Kristal İstanbul ve Panorama Zafer Müzesi adında iki minik müze bulunan Miniatürk, İstanbul gezisinde özellikle çocuklu aileler için mutlaka uğranılması gereken duraklardan birisidir. Peki, Miniatürk öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar? 2022 yılı Miniatürk giriş ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

Miniatürk Giriş Ücreti Ne Kadar?

62 parça İstanbul Eserleri, 60 parça Anadolu Eserleri ve 13 parça Osmanlı Yurtdışı Eserleri olmak üzere toplam 135 eserin sergilendiği 3 bölümden oluşan Miniatürk'te Çanakkale Zafer Anıtından Mevlânâ Türbesine, Sultanahmet Camii'ye, Ayasofya'ya kadar pek çok tarihi yapının minyatürünü görmek mümkün. Minyatürler o denli orijinal ve gerçekçi ki, bu parkurda ziyaretçilere kendilerini dev bir masal kahramanı gibi hissettiriyor desek abartmamış oluruz.

Miniatürk'ü özel kılan unsurlardan biriside, bünyesinde dünyanın ilk ve kristal müzesi olan Kristal İstanbul'un da olmasıdır. Ayrıca içinde Panorama Zafer Müzesi'ne ev sahipliği yapan Miniatürk'ün giriş ücret tarifeleri şöyledir;

Miniatürk tam giriş ücreti 40 TL'dir.

Miniatürk öğrenci giriş ücreti 20 TL'dir.

Öğretmen, polis ve askeri personellere giriş ücreti 20 TL'dir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ziyaretçilere ise giriş ücreti 90 TL'dir.

Miniatürk girişi Müzekart sahibi kişiler için ücretsizdir.

Haftanın her günü ziyarete açık olan Miniatürk'ün çalışma saatleri 09:00- 19:00 arasındadır.