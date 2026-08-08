Minibüs ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Kağıthane
'de yolcu minibüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen İETT
otobüsüyle çarpıştı. Üç kişinin yaralandığı kaza sebebiyle trafik akışında bir süre aksama yaşandı. K aza, dün Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin K. yönetimindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak istedi. Karşı şeride geçen minibüs, Erdoğan Ö. yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada Suzan A., Deniz E. ve Döne C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.