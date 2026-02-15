Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 12.15 sıralarında Bucak- Kocaaliler kara yolu Tefciler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Çelen idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Necati Ayaz (56) yönetimindeki minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeyi itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Olay yerine ulaşan ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hurda yığınına dönen otomobil sürücüsü Mehmet Çelen ve Ceyda Çelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. İki cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Necati Ayaz ile araçtaki Ertuğrul Efe D. (19), Ayşegül U. (23), Hacer Ö. (56) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne tedavilerine devam ediliyor.