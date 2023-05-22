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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Minibüs sulama kanalına uçtu 3 ölü

Minibüs sulama kanalına uçtu 3 ölü
Adana'nın Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, önceki akşam tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Sürücünün yaralı kurtulduğu kazada, araçta bulunan Suriye uyruklu Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) hayatını kaybetti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde şerit ihlali yapan kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan İsa (45) ve eşi Gülay Erdoğan (44) hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde iki, Afyonkarahisar ile Manisa'da ise birer kişi kazalarda can verdi. Murat KARAMAN-Ziya RAMOĞLU-Tolga YANIKMehmet Ali ERBAŞ /SABAH

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Minibüs sulama kanalına uçtu 3 ölü
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