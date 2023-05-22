Minibüs sulama kanalına uçtu 3 ölü

Adana'nınSeyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, önceki akşam tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Sürücünün yaralı kurtulduğu kazada, araçta bulunan Suriye uyruklu Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) hayatını kaybetti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde şerit ihlali yapan kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan İsa (45) ve eşi Gülay Erdoğan (44) hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı. Balıkesir'in Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde iki, Afyonkarahisar ile Manisa'da ise birer kişi kazalarda can verdi.SABAH