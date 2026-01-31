Minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, 07.15 sıralarında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 MD 4875 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, yol kenarına devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre, İdil ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.