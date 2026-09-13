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Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:28

Minibüs TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında minibüsün TIR’a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Minibüs TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Çorlu gişelerine yaklaşık 2 kilometre mesafesinde meydana geldi. İddiaya göre S.T. yönetimindeki 06 DVS 744 plakalı minibüs, emniyet şeridine yanaşmaya çalıştığı öne sürülen N.A. idaresindeki 34 PAG 015 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste yolcu olarak bulunan Muhammet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü S.T. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Muhammet K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Minibüs TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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