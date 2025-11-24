Minibüs yangını korkuttu! Alevler üç araca sıçradı

Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan iki araca daha sıçradı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçenin Kuledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, minibüsüyle seyir halinde olan sürücü Mehmet Yılmaz, aracından duman geldiğini fark ederek panikle minibüsü yol kenarına çekti. Sürücünün araçtan inmesinden sadece birkaç saniye sonra minibüs bir anda alev aldı ve kısa sürede alev topuna döndü.

Yükselen alevler, minibüsün hemen yanında park halinde bulunan otomobile sıçradı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangın daha sonra bitişikteki yolcu otobüsüne de ulaştı. Otobüs yangından kısmen etkilenerek maddi hasar aldı. Haber verilmesi üzerine hızla olay yerine gelen Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve olası bir facianın önüne geçti. Yangında minibüs ve otomobil tamamen yanarken, otobüste kısmî hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.