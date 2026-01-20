Minibüse çarpan otomobil takla atarak caddeye uçtu: 2 yaralı var!

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle minibüse çarptıktan sonra Nispetiye Caddesi'ne uçtu. Burada da park halindeki başka bir minibüse çarpan otomobil, takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.
Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Hafif yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bir süre Nispetiye Caddesi'de trafiği kontrollü şekilde sağladı.
Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması sürerken, kaldırımda bulunan Türk bayrağını fark eden bir kişi ise bayrağı alarak kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.