Minibüse çarpan otomobil takla atarak caddeye uçtu: 2 yaralı var!

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle minibüse çarptıktan sonra Nispetiye Caddesi'ne uçtu. Burada da park halindeki başka bir minibüse çarpan otomobil, takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.